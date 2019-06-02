Эстонский гонщик Тянак выиграл этап ЧМ по ралли в Португалии

Эстонский гонщик Отт Тянак из команды Toyota стал победителем седьмого этапа чемпионата мира по ралли, который прошел в Португалии. Тянак финишировал с результатом 3 часа 20 минут и 22,8 секунды. На вторую ступеньку подиума забрался гонщик Hyundai бельгиец Тьерри Невилль. Тройку лучших замкнул действующий чемпион мира Сабастьен Ожье из команды Citroen.

В общем зачете лидирует Ожье, вторым идет Тянак, на третьем месте Невилль. В зачете команд первое место занимает Hyundai , второе Toyota , третье Citroen. Следующий этап пройдет 13-16 июня в Италии.