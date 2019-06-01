"Россия - не помойка" I #КУБ

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Филиппины и Малайзия объявили "мусорную войну" западным странам, а маленькая станция Шиес в Архангельской области объявила войну Москве. Шиес не хочет превращаться в свалку, на которой будут гнить столичные отходы. По словам участников движения "Поморье - не помойка", стройка ведется незаконно и власти не хотят идти на контакт с людьми. На этой неделе работы активизировались. За последние дни произошло несколько столкновений протестующих с ОМОНом и сотрудниками ЧОПа. Задержаны несколько человек, некоторые активисты попали в больницу с ушибами, переломами и гипертоническим кризом.

#КУБ В последние полтора года в России говорят про "мусорный кризис". Как вы думаете, правильно ли это, когда ваш мусор вывозят в другие регионы? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 30 mai 2019

"Всё, что происходит на станции Шиес, – это наша страна в миниатюре, со всем тем, что мы имеем на сегодняшний день", - написала на своей странице "Вконтакте" участница движения Антонина Обеднина.

Шиес – маленькая станция в сотнях километров от Архангельска. Так каким образом мусорный полигон, который там хотят построить, может угрожать экологии всего Поморья и даже другого государства?

"Если там сделают свалку, то все эти отходы, которые туда привезут, они с грунтовыми водами попадут в реку Северная Двина, которая идет вдоль всей Архангельской области, - говорит участник движения "Поморье - не помойка" Михаил Акишин. - Естественно, это все будет в Белом море, и это будет реальная экологическая катастрофа. Северная Двина, Белое море, после него Баренцево море. Удивляемся, почему до сих пор еще молчит Норвегия, потому что они тоже получат дозу этих выбросов, этих всех загрязнений".

Две недели назад ситуацию в Шиесе прокомментировал Владимир Путин. Он тогда заявил, что не понимает, зачем строить полигоны вблизи населенных пунктов. Президент пообещал обсудить тему с мэром Москвы и главой Архангельской области, подчеркнув, что этот вопрос не может решаться келейно.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, закон не нарушается. Проект сначала должен пройти госэкспертизу. И если окажется, что строительство мусорного полигона нанесет вред экологии, то никакого полигона не будет. Если же оценка будет положительной, то дальше проект ждут общественные слушания.

В последние полтора года в России говорят о "мусорном кризисе" и даже "мусорной войне", несмотря на реформы. Жители разных регионов выходят на акции протеста, потому что полигоны появляются вблизи городов и деревень. Почему так происходит? Неужели нет места? Как считает исполнительный директор экологической организации Bellona Артем Алексеев, все дело в том, что компаниям, которые отвозят мусор на свалки, невыгодно ездить за сотни километров. И даже если бы они ездили, помогло бы это решить проблему?

"Сейчас вопрос даже не о том, что, например, можно вывозить, допустим, решить проблему путем вывоза из куда-нибудь очень далеко или транспортировки на Луну. Если построить правильную, "умную" систему обращения с отходами, где будет большая часть перерабатываться и минимальная какая-то захораниваться или по-другому как-то обрабатываться, то можно обойтись меньшими площадями и меньшими экологическими последствиями".

Вообще, правильно ли это, когда ваш мусор свозят на свалки в другие регионы? И от кого в первую очередь зависит решение "мусорной" проблемы - от простых людей или от властей? Пишите комментарии, голосуйте и, конечно, следите за "Кубом".