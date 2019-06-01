Финал Лиги чемпионов: усилены меры безопасности

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА состоится в субботу вечером в Мадриде. За чемпионский титул сразятся два клуба из Великобритании – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Поклонники футбола из разных стран мира прибыли в испанскую столицу, чтобы увидеть сражение двух команд, продемонстрировавших в этом сезоне игру высокого класса. Эксперты спорят о том, кому достанется победа, но многие признают, что уверенно назвать фаворита невозможно. Болельщики верят, что кубок достанется команде, которую они приехали поддержать:

– Я немного волнуюсь, да, но нужно надеяться. Юрген Клопп, конечно, добьётся победы. Он не может каждый раз проигрывать финал, поэтому будем надеяться.

– Такое происходит впервые, наверно, при моей жизни никогда уже не повторится, так что это невероятное событие, и просто потрясающе, что я его увижу.

В связи с крупным спортивным мероприятием испанская полиция усилила меры безопасности. Следить за порядком будут 7700 сотрудников сил правопорядка. Кроме того, во избежание терактов в районе стадиона установлена также специальная система слежения за беспилотниками.

Некоторую опасность представляют и сами болельщики. Накануне матча были задержаны пять британских граждан, которые вели себя агрессивно. Игра начнётся в девять вечера по местному времени на стадионе «Метрополитано».