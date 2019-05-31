Антониу Замбужу отправляется в турне

Антониу Замбужу, один из ярчайших представителей нового поколения португальских музыкантов, начинает турне по странам Латинской Америки. В Чили, Аргентине, Бразилии и Колумбии Замбужу представит композиции из своего последнего альбома "Do Avesso" и споет вместе с чилийской певицей и автором песен Мон Лаферте.

Антониу Замбужу, музыкант: "Она действительно потрясающая певица", - сказал в интервью Euronews Антониу Замбужу. "Мне очень понравился ее голос. И я подумал, что она классно подходит к моей композиции Madera De Deriva".

"Я люблю романские языки. Больше всех португальский и испанский. А на французском я записал песню Сержа Генсбура. Еще мне очень нравится итальянский. Хотя на этом языке я ничего не записывал, но пел со своими друзьями. Мне нравится исследовать звучание различных языков. И считаю, что наш, португальский, например, очень музыкален".

"Язык музыки универсален. Даже если слушатели не понимают текст, они позитивно реагируют. Им нравится то, что мы предлагаем. До сих пор было именно так. И, надеюсь, так и останется".

От фаду до босса-новы, от джаза до музыки-кантри: Замбужу умеет создать меланж стилей, отличающихся не только своеобразной мелодикой, но и темпераментом.