Трагедия на Дунае: поиски продолжаются

Делегация должностных лиц из Южной Кореи во главе с министром иностранных дел Кан Гён Хва и ее венгерский коллега Петер Сийярто в пятницу посетили в Будапеште место крушения прогулочного катера, на борту которого находились южнокорейские туристы. Кан Гён Хва обратилась к венгерским властям с просьбой как можно скорее "поднять катер со дна реки, а также не допустить, чтобы тела погибших унесло течением".

Кан Гён Хва, министр иностранных дел Южной Кореи : "Мы прилагаем все усилия, чтобы не потерять ни одно тело, находящееся внутри катера, и найти другие, поэтому область поиска была расширена и теперь простирается за венгерскую границу".

Накануне в Будапешт прибыли первые родственники погибших и пострадавших в инциденте на Дунае, а также корейская команда спасателей и дайверов. Поиски пропавших туристов продолжаются. Работу дайверам осложняют высокий уровень воды в реке, сильное течение и плохая видимость.

"Условия очень непростые для команд, работающих на месте крушения катера. Вчера при координации Антитеррористического центра было совершено одно погружение, но добраться до места затопления судна было невозможно", - сказал Петер Сийярто.

Тем временем стало известно, что задержанный накануне гражданин Украины, капитан речного круизного лайнера "Викинг", после столкновения с которым затонул прогулочный катер, отрицает свою вину и говорит, что не нарушал правил речного судоходства.

На борту катера, затонувшего напротив здания парламента, находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа - 7 человек погибли, 7 спасены, 21 считается пропавшим без вести.