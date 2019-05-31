В РФ 43 аэропорта названы в честь великих россиян

С 31 мая 2019 года 43 аэропорта в крупных городах Российской Федерации переименованы в честь великих россиян. Указ об этом подписал в пятницу президент Путин, а поиск подходящих имён проходил при участии населения тех городов, аэропорты которых были переименованы.
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково теперь получили имена Александра Пушкина, Михаила Ломоносова и Андрея Туполева. Адлер - аэропорт города Сочи - теперь наывается в честь космонавта Виталия Севастьянова, симферопольский аэропорт - получил имя великого мариниста имени Ивана Айвазовского.
Жители Магадана проголосовали за присвоение местному аэропорту имени барда и актёра Владимира Высоцкого, а аэропорт Тюмени отныне носит имя Дмитрия Менделеева. Воздушные ворота Калининграда теперь называются "имени императрицы Елизаветы Петровны". Сначала к обсуждению предлагались и другие имена, в частности родившегося в Кенигсберге великого философа Иммануила Канта, но в результате Кант не попал даже в шорт-лист, составленный Общественной палатой.
Полный список переименованных аэропортов приводит официальный портал правовой информации:
- Аэропорт Угольный имени Юрия Рытхэу (Анадырь)
- Аэропорт Витязево имени Владимира Коккинаки (Анапа)
- Аэропорт Нариманово имени Бориса Кустодиева (Астрахань)
- Аэропорт имени Владимира Шухова (Белгород)
- Аэропорт Игнатьево имени Николая Муравьева-Амурского (Благовещенск)
- Аэропорт Кневичи Западные имени Владимира Арсеньева (Владивосток)
- Аэропорт Гумрак имени Алексея Маресьева (Волгоград)
- Аэропорт Чертовицкое имени Петра I Великого (Воронеж)
- Аэропорт имени Николая Рериха (Горно-Алтайск)
- Аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова (Екатеринбург)
- Аэропорт имени Габдуллы Тукая (Казань)
- Аэропорт Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны (Калининград)
- Аэропорт Грабцево имени Константина Циолковского (Калуга)
- Аэропорт Пашковский имени Екатерины II Великой (Краснодар)
- Аэропорт Емельяново имени Дмитрия Хворостовского (Красноярск)
- Аэропорт Сокол имени Владимира Высоцкого (Магадан)
- Аэропорт имени Михаила Лермонтова (Минеральные Воды)
- Аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина (Москва)
- Аэропорт Домодедово имени Михаила Ломоносова (Москва)
Аэропорт Внуково имени Андрея Туполева (Москва)
Аэропорт имени Николая II Романова (Мурманск)
- Аэропорт Бегишево имени Николая Лемаева (Набережные Челны)
- Аэропорт Стригино имени Валерия Чкалова (Нижний Новгород)
- Аэропорт Толмачево имени Александра Покрышкина (Новосибирск)
- Аэропорт имени Ивана Губкина (Новый Уренгой)
- Аэропорт Алыкель имени Николая Урванцева (Норильск)
- Аэропорт Центральный имени Дмитрия Карбышева (Омск)
- Аэропорт Елизово имени Витуса Беринга (Петропавловск-Камчатский)
- Аэропорт Кресты имени княгини Ольги (Псков)
- Аэропорт Курумоч имени Сергея Королева (Самара)
- Аэропорт имени Ивана Айвазовского (Симферополь)
- Аэропорт имени Виталия Севастьянова (Сочи)
- Аэропорт Шпаковское имени Александра Суворова (Ставрополь)
- Аэропорт имени Фармана Салманова (Сургут)
- Аэропорт имени Петра Истомина (Сыктывкар)
- Аэропорт Богашево имени Николая Камова (Томск)
- Аэропорт Рощино имени Дмитрия Менделеева (Тюмень)
- Аэропорт имени Мустая Карима (Уфа)
- Аэропорт Новый имени Геннадия Невельского (Хабаровск)
- Аэропорт имени Андрияна Николаева (Чебоксары)
- Аэропорт Баландино имени Игоря Курчатова (Челябинск)
- Аэропорт Хомутово имени Антона Чехова (Южно-Сахалинск)
- Аэропорт имени Платона Ойунского (Якутск)
В трех городах (Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге — пройдет второй тур голосования, поскольку здесь выбрали те же имена, что и в других городах. Так, в Петербурге в ходе народного голосования победил основатель города Петр I - как и в Воронеже, где под его руководством в конце XVII века строился русский флот.
Всего в проекте переименования приняли участие более 5,5 миллионов человек. Цель проекта, как поясняет РИА "Новости", — увековечить память выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.