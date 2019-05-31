"Торонто" повел в финале НБА

Баскетболисты "Торонто Рэпторс" праздновали победу в первом домашнем матче финальной серии НБА над "Голден Стэйт Уорриорз". Игра завершилась со счетом 118:109 в пользу хозяев. "Рэпторс" впервые дошли до финала, который впервые проводится за пределами США.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "воинов" Стефен Карри, набравший 34 очка. Он реализовал 4 броска из 9 из-за дуги и 14 из 14 с линии штрафных. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из десяти баллов, десяти подборов и десяти результативных передач. 21 очко в активе Клэя Томпсона.

В составе победителей - "Торонто" 32 очка записал на счет камерунец Паскаль Сиакам. Для него эта игра стала лучшей в плей-офф и одной из лучших в карьере — в его активе также 8 подборов, 5 результативных передач, перехват и 2 потери за 40 минут. 23 очка набрал Кавай Леонард, 20 – Марк Газоль. "Торонто" повел в серии 1-0. Следующий матч пройдет в Канаде 3 июня.