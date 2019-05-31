Ситуация в Идлибе

Прекращение огня в сирийской провинции Идлиб — ответственность турецкой стороны, согласно договоренностям, принятым в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать расхождения в формулировках официальных сообщений о состоявшемся накануне телефонном разговоре лидеров РФ и Турции.

В частности, турецкая сторона по итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана 30 мая сообщила о том, что президент республики говорил о необходимости прекращения огня в Идлибе. В сообщении Кремля речь шла о "принятии эффективных мер по нейтрализации террористических группировок".

По словам Пескова, у Москвы и Анкары нет расхождений по вопросу урегулирования в Идлибе, но необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены российские военные, в том числе по Хмеймиму.

По данным UNICEF, за время эскалации боевых действий на северо-западе Сирии погибли свыше 130 детей. У 43 тысяч детей нет возможности учиться в школе. Около 30 больниц разрушены, в результате чего медицинским службам UNICEF пришлось приостановить спасательные операции.

В пятницу в Идлиб через турецкую границу были направлены 26 грузовиков ООН с гуманитарной помощью.

Между тем турецкие власти продолжают строительство бетонной стены в зоне деэскалации.

На территории Идлиба, неподконтрольной сирийским властям, действуют боевики экстремистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Ан-Нусра").

Ранее агентство Reuters сообщило, что Турция наращивает поставки вооружений сирийским повстанцам.

За последние сутки российские наблюдатели зафиксировали 13 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки, турецкие представители — 6.