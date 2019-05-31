Северная Македония: стремление в ЕС

Еврокомиссия заявляет, что Северная Македония и Албания готовы начать переговоры о вступлении в ЕС. Лидеры стран-членов Евросоюза рассмотрят эту рекомендацию на июньском саммите в Брюсселе. Но она должна быть одобрена единогласно, в то время как некоторые страны-члены открыто выступают против дальнейшего расширения Европейского союза.

В интервью телеканалу Euronews министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров выразил свое неодобрение:

"Если в этом году Северной Македонии скажут нет, то это подорвет доверие к Европейскому Союзу в регионе. На карту поставлено многое, как для ЕС , так и для нас. Сегодня в регионе мы имеем дело с двумя точками зрения на развитие ЕС. Есть европейское видение — стремиться к улучшению демократий, где правит верховенство закона, страны сотрудничают и торгуют друг с другом. А другое видение сфокусировано на границах, особенно этнических границах. И мы все стали свидетелями того. что произошло с таким видением в 90-х годах. Поэтому я думаю, что речь идет о серьезных рисках".

В прошлом году страна уладила спор с Грецией о своем переименовании и это открыло ей путь вступления в ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров: "Мы смогли стать более значительными, не меняя границ, и можно многое сказать о стране, глядя на то, как она относится к своим соседям. Для этого потребовалось не выяснение того, как заработать больше очков на выборах, а лидерские способности и представление о том, что мы хотим видеть через десять лет".