ДТП на Дунае: задержан капитан судна

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште. По последним данным, погибли по меньшей мере семеро, свыше 20 человек пропали без вести, и шансов найти их живыми практически нет. ТАСС сообщает со ссылкой на полицию Будапешта, что задержанный - 64-летний гражданин Украины.

Полиция открыла уголовное расследование, задержанный обвиняется в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам.Заместитель начальника полиции венгерской столицы Пол Адриан заявил, что "были изучены съемки камер наблюдения, на них хорошо видно, что катер "Русалка" шел на север, большее по водоизмещению судно, "Викинг", двигалось в том же направлении, когда они оба достигли пилонов моста, катер совершил маневр прямо по ходу Викинга. И Викинг задел катер Русалка, который в течение семи следующих секунд затонул. Это тоже мы сумели установить".

На борту катера находились туристы из Южной Кореи, официальная делегация прибыла из Сеула в Будапешт накануне.

У южнокорейского посольства и на набережной рядом с местом столкновения возникли импровизированные мемориал, жители венгерской столицы несут к диппредставительству цветы и свечи.

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REUTERS/Marko Djurica

"Вообще эти большие суда двигаются по Дунаю только ночью, им разрешен проход только после полуночи, тут же между 9-ю и 10-ю часами вечера - очень густой трафик, удивительно, как тут эта махина оказалась в такое время, в настоящий речной час-пик", - говорит один из пришедших к посольству.

В поисковой операции участвуют и армейские подразделения Фото Рейтер

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух речных транспортных средств. Одно из них, на борту которого находились 33 пассажира и два члена экипажа, в результате ДТП опрокинулось и затонуло.