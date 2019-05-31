"Слишком много фейковых новостей": юные журналисты - о современных СМИ

Необходимо бороться с дезинформацией в СМИ, а еще нужны достоверные источники информации. Своими мыслями о состоянии современной журналистики поделились юные репортеры, которые собрались в Международном детском пресс-центре в рамках программы "Футбол для дружбы". Этот международный социальный проект для детей шесть лет назад запустила компания "Газпром".

Для участия в мероприятии были отобраны 32 юных журналиста. Им всем от 10 до 15 лет. Они приехали в Мадрид из разных уголков планеты. Сейчас под руководством профессиональных журналистов они рассказывают о том, что происходит на турнире.

Работа в детском медиацентре – это уникальный шанс для юных журналистов. Не часто все-таки выпадает возможность взять интервью у таких легенд футбола, как, например, бывший защитник "Реала" Роберто Карлос.

Рассказать о человеческих ценностях, привить уважение к культурным различиям, в том числе в футболе – вот основная идея этого проекта.

Что юные журналисты думают о современных СМИ?

"Существует много новостных каналов, но все они необъективны. Еще много чего нужно исправлять, улучшать, - говорит 15-летня Ананья Камбой. - СМИ многих стран часто обращают внимание на пол и расовую принадлежность людей, и даже вокруг этого строят повестку дня. Это несправедливо. Нужно ко всем относиться одинаково, о чем нам и напоминает эта программа.

Никита Чиоса, 12-летний журналист из Молдавии, говорит, что сегодня роль журналистики очень высока, но нужно бороться с дезинформацией.

"Слишком много фейковых новостей, не хватает достоверных источников информации. Мы стараемся стать журналистами завтрашнего дня, мы хотим создавать лучший мир, в котором не будет фейковых новостей. Мы хотим нести людям правду".

Равенство, справедливость, здоровье, дружба, мир, преданность, победа, традиции и честь – вот те универсальные ценности, к укреплению которых стремятся участники проекта. И юные журналисты уверены, что именно эти принципы помогут изменить мир к лучшему. "Это относится ко всему, в том числе к журналистике. Благодаря этим ценностям мы могли бы даже положить конец войнам", - говорит Камбой.

Благодаря программе "Футбол для дружбы" дети могут почувствовать большую уверенность в себе. А еще этот проект дает ребятам пищу для размышлений о моральных ценностях и важности социальных инициатив. И этим очень гордятся создатели программы.