"Футбол для дружбы" - проект, меняющий умы тысяч людей"

При поддержке УЕФА, ФИФА, Международного олимпийского комитета и многих других крупных организаций компания "Газпром" с 2013 реализует Международную детскую социальную программу "Футбол для дружбы" (F4F).

Ее цель - объединение культур и продвижение фундаментальных ценностей. 15-летняя Ананья Камбой, которая принимает участие в проекте, уверена: если бы люди не забывали об этих ценностях, на планете царил бы мир.

"Я никогда не могла себе представить, что моя жизнь так изменится благодаря участию в программе", - говорит девушка.

Проект объединил более 6000 участников. А следят за тем, что здесь происходит, более 5 миллионов человек, в том числе известные спортсмены, артисты и политики. Среди них легенда футбола, бывший защитник мадридского "Реала" Роберто Карлос. "То, что делает проект "Футбол для дружбы", - это нечто невероятное", - говорит он.

Масштабы проекта огромны. В нем участвуют сотни детей со всего мира. Многие из них приехали из стран, где сейчас не самая благоприятная обстановка.

"Над реализацией программы трудится очень много людей. У нас открыты 40 офисов", - говорит руководитель программы Владимир Серов. Такие цифры неудивительны, ведь в этом году в Мадрид приехали участники из 211 стран. В субботу они смогут побывать на финале Лиги чемпионов.

Здесь царит настоящая мультикультурная атмосфера, благодаря которой у юных участников меняется взгляд на мир. Но Владимир Серов говорит, что эта программа меняет не только детей, но и их родителей: "Много раз они просили нас о том, чтобы их дети держались здесь подальше от ребят из некоторых стран. Но мы напоминаем, что это мероприятие называется "Футбол для дружбы". И родители сдаются".

Участники согласны с тем, что программа "Футбол для дружбы" - это мощный инструмент, который помогает не только разрушить социальные и экономические барьеры, но и понять себя и окружающих.

В этом году была открыта специальная "академия", в рамках которой участники обсуждали развитие детского и юношеского спорта. Темы самые разные - от принципов преподавания до профилактики травматизма в детском футболе и методики общения с родителями и детьми.

"Все дети мира не могут стать участниками программы "Футбол для дружбы". Это просто невозможно. Но дети могут здесь чему-то научиться, понять что-то новое и потом рассказать об этом у себя дома", - говорит Серов.

Микель Пуиг, генеральный директор футбольной молодежной академии "Барселоны", называет F4F "движением". Он уверен, что этот проект "меняет мир - и умы тысяч людей".