"Футбол для дружбы" в Мадриде

Дружба, справедливость и преданность – вот на чём основана ежегодная международная детская социальная программа «Футбол для дружбы». Сейчас в Мадрид, где в этом году состоится финал Лиги чемпионов, со сего мира съехались сотни мальчишек и девчонок, чтобы принять участие в мероприятии, посвящённому базовым ценностям «короля спорта» – футбола.

Уже 7 лет в рамках проекта «Футбол для дружбы» – одной из социальных программ компании «Газпром» – проводятся масштабные спортивные мероприятия, цель которых – привить юным футболистам этические ценности. Сотни детей почти 60 разных национальностей учатся жить вместе. В этом году, в отличие от предыдущих, команды перемешаны, а не разделены по странам. Примером влияния проекта на молодежь может послужить Лука Маркович, который, приняв участие в качестве игрока в четырнадцатом году, в этот раз приехал как тренер, чтобы передать эстафету.

Но здесь собрались не только футболисты. Команда юных журналистов внимательно следит за событиями на поле:

– Думаю, что у меня будет именно такая работа, я уже пишу для газеты, говорю на разных языках, перевожу кое-что – это хорошая практика для приобретения журналистских навыков.

Кроме того, в этом году здесь также организованы специальные занятия, рассчитанные на тренеров. Эти курсы доступны также и в интернете.

Говорит Виктор Зубков, председатель совета директоров «Газпрома»:

– И вот эксперты из многих стран – ФИФА, УЕФА, многие спортивные клубы – «Шальке», «Зенит», «Барселона» – дали очень много рекомендаций по этим вопросам.

Ряд знаменитых футболистов прибыли в Мадрид, чтобы поддержать этот проект, который год от года становится всё более известным и популярным.