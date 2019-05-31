Результаты UBER после IPO

убытки онлайн-сервиса автомобильных перевозок Uber в первом квартале текущего года превысили миллиард долларов. американская компания, действующая в восьмидесяти странах, вкладывает много средств в развитие своего нового предприятия по доставке еды Uber Eats.

При этом, согласно опубликованным данным, за первые три месяца выручка американской компании, которая в начала мая провела процедуру IPO (первичного размещения акций) на бирже Нью-Йорка, составила 3,1 млрд долларов. Показатели соответствуют прогнозам. Эксперты отмечают, что отчетность по итогам первого квартала может вселить уверенность в инвесторов, так как Uber в результате IPO добился намеченных финансовых целей.

Число бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.