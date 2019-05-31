Европейские игры: готовность номер один

Буквально через несколько недель в Минске пройдут Европейские Игры- 2019. В них примут участие более 4 тысячи атлетов из 50 стран; с таким составом это - одно из крупнейших спортивных событий в Европе.

В общей сложности в программе Игр — два десятка спортивных дисциплин, в том числе пляжный футбол. Примечательно, что сегодня сборная Беларуси входит в пятерку сильнейших команд Европы в этом виде спорта. Во многом это стало возможным благодаря испанскому наставнику Николасу Альворадо Капорале. Именно под его началом команда будет участвовать в Играх и, конечно, ожидания весьма велики, признался тренер: "Мы многого ждем от Европейских игр. Такая возможность выпадает раз в жизни. Так что, как вы понимаете, ожидания действительно высоки. Они очень старались, чтобы как следует подготовить состязания. Здесь совершенно невероятная атмосфера, очень здоровая, позитивная - причем не только для атлетов, но и для обычных людей, для семей. Просто здорово, что каждый может принять участие в играх".

В рамках подготовки к Европейским Играм в Минске прошла серия тестовых соревнований, в том числе по гимнастике. Все по-взрослому — полный зал зрителей, судьи, даже медали настоящие. В ходе этих мероприятий представители европейских спортивных федераций и олимпийских комитетов могли лично ознакомиться с площадками и стадионами, где в июне пройдут состязания. Том Тингвольд возглавляет технический комитет Европейского союза гимнастики: "Мы всегда задаемся вопросом о качестве транспортного обслуживания, размещения - о тех, аспектах мероприятия, которые готовим и организуем не мы сами. Так вот, на Европейских Играх, на мой взгляд, все готово к приему людей уже завтра. Все здорово организовано. Я желаю республике Беларусь удачи в проведении мероприятия".

К предстоящим состязаниям готовятся не только спортсмены, но и многочисленные волонтеры. На Европейских играх их будет задействовано порядка 8 тысяч. Добровольцы будут помогать на спортивных объектах, обслуживать церемонию открытия Игр и, конечно, много общаться с иностранными делегациями и туристами. Егор профессионально занимается языками: "Я переводчик, и мне важно практиковать языки. Я изучаю английский, немецкий и испанский.. К нам приедет множество атлетов из европейских стран, и для меня это отличная возможность.У нас все готовятся к Играм, и мне кажется, что мы УЖЕ готовы".

Екатерина - волонтер, она также ждет старта Игр: "На мой взгляд, они важны также для волонтеров и горожан. Мы надеемся, что это мероприятие станет для страны трамплином: о республике Беларусь узнает весь мир".

Согласно прогнозам, на время Игр приток иностранных туристов в Беларусь может составить 30% от среднегодовых показателей. И, как заверяют власти, Минск к приему гостей полностью готов.