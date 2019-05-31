Падение котировок из-за решения Трампа

Фондовые рынки Европы отреагировали падением котировок на фоне опасений, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на все товары из Мексики приведет к рецессии в крупнейшей экономике мира.

К закрытию торгов на Франкфуртской фондовой бирже индекс DAX 30 снизился почти на 1,47%.

Рыночный аналитик Стефан Шарфеттер (BAADER Bank) объясняет: "США, а также азиатские и европейские страны производят большое количество автомобилей и запчастей в Мексике. И это решение повысило стоимость производства, а значит — и самих автомобилей, что снижает конкурентоспособность, поэтому акции автопроизводителей сегодня оказались под давлением".

На Лондонской фондовой бирже индекс Великобритания 100 потерял около процента. Одним из лидеров падения, в частности, стали акции лизинговой компании Ashtead Group, сдающей в аренду промышленное и строительное оборудование.

В США индексы автопроизводителей и промышленных компаний значительно снизились: так, акции компании General Motors упали более чем на 4%.