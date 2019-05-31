Сеть, которая помогает МСП выйти на международный уровень

В этом выпуске «Планеты бизнеса» мы расскажем, как одна европейская сеть помогает малому и среднему бизнесу налаживать связи, расширяться и добиваться успеха за рубежом.

Выход на зарубежный рынок может оказаться непростой задачей для малых и средних предприятий. Возникают языковые, юридические, технические и целый ряд других проблем.

Неудивительно, что из-за таких препятствий относительно немного малых предприятий ЕС пытаются экспортировать свою продукцию или услуги за его пределы, хотя, согласно исследованиям, международные МСП создают больше рабочих мест и более инновационны, чем те, что ведут бизнес или торговлю лишь в своих странах.

Международные амбиции

Португальская компания Last2Ticket, основанная в 2011 году, стремится преобразовать сферу организации мероприятий. Она предлагает программное обеспечение для использования электронных билетов, а также различные цифровые инструменты для компаний, организующих крупные мероприятия – фестивали, выставки или концерты.

– Мы предлагаем наше программное обеспечение в виде комплексного набора услуг, его можно настраивать в соответствии со своими пожеланиями, – рассказывает основатель компании Эмилия Катарина Шимоес. – Сейчас мы расширяемся и ищем новые рынки.

Last2Ticket предлагает услуги на основе подписки, а одним из ключей к успеху стала способность компании приспособить свои программы для нужд клиентов, как на этом катере.

Их услугами и программным обеспечением уже пользуется местная компания Douro River Taxi. Съёмочная команда «Планеты бизнеса» побывала на борту.

Пол Хэккет:

– Скажите, Эмилия, что именно сделала ваша компания?

Эмилия Катарина Шимоес:

– Компания Douro River Taxi обратилась к нам, потому что им требовалась программа для портативного терминала с передачей данных в реальном времени. Тогда на рынке не было ничего подходящего, и мы выполнили эту работу.

Газета Financial Times внесла недавно Last2Ticket в список из 1000 самых быстрорастущих компаний в ЕС. Last2Ticket всегда стремилась выйти на международный уровень, и уже успешно действовала в странах Европы и Азии, но для выхода на американский рынок ей потребовалась помощь, за которой она обратилась к сети Enterprise Europe.

Преимущества международной сети

Enterprise Europe Network действует в более чем 60 странах мира. С ней сотрудничают 3000 экспертов из около 600 партнёрских организаций, завоевавших серьёзную репутацию в деле оказания поддержки бизнесу.

Кристина Мария Барбоса – одна из этих экспертов. Мы встретились с ней у одного из старейших в Порту экспортёров портвейна Port Producer Taylor’s. Здесь использует программное обеспечение Last2Ticket для организации экскурсий по своим знаменитым винным погребам.

– Компании Last2Ticket потребовалась помощь, чтобы выяснить, подходит ли их продукт для американского рынка. Мы предложили им воспользоваться программой ReadyToGo, благодаря чему они получили нужные советы, а также смогли бесплатно поучаствовать в IT-конференции в США.

Last2Ticket не только получила помощь в области применения инноваций и улучшения своей международной стратегии, но также узнала, как защитить свои права на интеллектуальную собственность.

Интервью с экспертом

– Enterprise Europe Network – крупнейшая в мире сеть поддержки малых и средних предприятий. Её задача – помогать компаниям внедрять инновации и развиваться в международном масштабе.

– Какие услуги вы предоставляете?

– Сеть Enterprise Europe оказывает услуги на местах, чтобы помочь компаниям выйти на зарубежный рынок, вывести свой бизнес на международный уровень и внедрять инновации, поэтому наши советы направлены, в первую очередь на пути внедрения инноваций и выхода на международный уровень.

– И как же вы помогаете им выйти на международный уровень?

– Мы выделяем определённые виды деятельности, которыми занимается сеть Enterprise Europe, такие, как миссии компании, мероприятия, посредническая деятельность, а также находим в базе данных партнёров, благодаря какого рода контактам компании достигли бы большего успеха в продвижении своих услуги и работа с какими партнёрами способствовала бы их успеху.

– Если бы я был предпринимателем и захотел бы к вам обратиться, как мне надо было бы действовать?

– У нас более 3000 консультантов по всему миру… Вам следует взять в руки телефон и позвонить нам. Наши контакты указаны на нашем сайте, а также в социальных сетях. Представители всех видов бизнеса могут воспользоваться нашими услугами – как начинающие предприниматели, так и крупные компании. И если вам требуется наш совет, чтобы лучше понять и лучше подготовиться к выходу на зарубежный рынок, свяжитесь с нами.

Сеть Enterprise Europe помогает амбициозным малым и средним предприятиям (МСП), таким как Last2Ticket, внедрять инновации и развиваться в ЕС и за его пределами. Благодаря помощи сети Enterprise Europe компания усовершенствовала свои инновации, оптимизировала стратегию выхода на мировой рынок и получила советы, касающиеся защиты прав на интеллектуальную собственность.

Предоставляя широкий спектр услуг, Enterprise Europe стремится помочь предприятиям найти подходящих международных партнеров для расширения деятельности за рубежом; получить совет, нужный для развития на международном рынке; обеспечить своим инновационным идеям коммерческий успех на международных рынках.

Полезные ссылки:

· Enterprise Europe Network

· Поддержка МСП в ЕС