Годзилла, Тёмный Феникс и другие

"Годзилла 2: Король монстров"

Киновселенная гигантских чудовищ вновь предстает в вышедшем на экраны американо-японском фильме "Годзилла 2: Король монстров" - сиквеле картины, снятой в 2014 году. На этот раз против Годзиллы выступают Мотра, Родан и трёхголовый кайдзю Кинг Гидора.

"Я с этим парнем вырос, - говорит о Годзиле режиссёр фильма Майкл Догерти. - Годзилла стал моим лучшим другом, едва я научился ходить. Во время уроков в католической школе я рисовал его на страницах моей Библии, чем весьма огорчал монахинь. Но ничего не поделаешь: он был как бы олицетворением моего животного начала, которое таким образом развивалось".

Восставшие мифические древние хищники сходятся в последней схватке, и люди понимают, что не они хозяева этой планеты. Главные роли сыграли Кайл Чандлер, Вера Фармига и Милли Бобби Браун.

"Люди Икс: Тёмный Феникс"

Среди самых ожидаемых премьер июня - заключительный фильм саги о Людях Икс, производства студии 20th Century Fox до её перехода под крыло Disney.

В Джин Грей, которую играет Софи Тёрнер, просыпаются невероятные суперспособности. Она превращается в Тёмного Феникса, несущего угрозу всему человечеству, и Люди Икс, её партнёры по команде, становятся перед нелёгким выбором.

"На съёмках было такое ощущение, словно мы отправились в долгое путешествие. Мы работали с удивительными людьми, мы сроднились, словно стали одной семьёй", - рассказывает Майкл Фассбендер, сыгравший Мэгнито Эрика Леншерра:

Режиссёр Саймон Кинберг сам написал сценарий:

"Я как-то даже не задумывался над тем, как сложится будущее Людей Икс.- говорит он. - С самого начала, ещё до того, как стало известно о переходе к Disney, я рассматривал этот фильм как кульминацию саги о Людях Икс".

В России "Люди Икс: Тёмный Феникс" выходит в широкий прокат 6 июня. В картине снялись также Эван Питерс, Джессика Честейн, Дэниэл Кадмор, Джеймс Макэвой и Оливия Манн.