Впервые ООН в Женеве возглавила женщина

Решением Генерального секретаря ООН на высший пост в штаб-квартире ООН в Женеве назначена российская чиновница Татьяна Валовая. Впервые в истории ООН этот пост заняла женщина.

Генеральный директор женевского офиса (аббревиатура организации - UNOG) - один из высших постов в системе ООН.

В Женеве в рамках Организации Объединённых Наций базируются более 20 международных агентств. В российском МИДе выразили глубокое удовлетворение этим решением генсека организации Антониу Гутерриша. В сообщении МИД отмечается, что подобные назначения "готовятся заранее в консультациях с соответствующими государствами".

Татьяна Валовая - кадровый дипломат и международный чиновник. В 1990-е годы она работала в Администрации президента РФ, а затем а Аппарате правительства, где, в частности, занималась разработкой концепции долгосрочного социально-экономического развития "Стратегия-2020". Последние несколько лет Валовая работала на руководящих должностях в Евразийском экономическом совете.

На посту главы штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая сменит датчанина Микаэля Мёллера. В предыдущие годы эту должность занимали также российские дипломаты Владимир Петровский и Сергей Орджоникидзе. Валовая - первая женщина, которая займёт эту высокую позицию в ООН с момента основания офиса в Женеве в 1946 году, где ранее располагалась штаб-квартира упразднённой после Второй мировой войны Лиги Наций.