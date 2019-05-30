На Рейне перевернулась лодка с туристами

Трагедия во французском Эльзасе. На реке Рейн перевернулась надувная лодка с туристами. Три человека, включая шестилетнего ребенка, утонули. Судьба ещё одной пассажирки, как сообщается, несовершеннолетней, неизвестна.

ЧП произошло в четверг близ коммуны Герстайм в северо-восточном регионе Гранд-Эст.

"Похоже, что это несчастный случай, произошедший из-за неосторожности и, вероятно, по причине отсутствия спасательного оборудования. Водолазы констатировали, что спасательные жилеты отсутстсвовали", - пояснил Ив Сеги, представитель префектуры департамента Нижний Рейн.

Как стало известно, в лодке находились туристы, прибывшие из Германии в составе группы из семи человек. В момент трагедии трое находились на берегу. Один из них бросился спасать тонущих, но погиб сам.

Поиски пропавшей пассажирки продолжаются.