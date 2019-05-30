Испанские школьники исправляют ошибки знаменитостей в соцсетях

Испанским знаменитостям пора выучить правила грамматики, считают 14-летние школьники, которые решили "охотиться" за их ошибками в социальных сетях. Под прицелом "детективов среднего образования", как они себя называют, оказались политики, актеры, спортсмены и даже писатели.

Для выявления злостных нарушителей правил школьники небольшого испанского муниципалитета Берланга создали аккаунты в "Инстаграме" и "Твиттере", где число их подписчиков перевалило за 9 тыс.

На "грамматический патруль" подростков вдохновил преподаватель географии Алехандро Галан. Он надеется, что при помощи соцсетей, на которые некоторые школьники тратят очень много времени, им удастся лучше запомнить правила орфографии и пунктуации.

"Ловить ошибки в соцсетях гораздо более увлекательный способ прорабатывать полученные в школе знания", - сказал Галан Euronews. По словам учителя, эту идею он позаимствовал у школы в Бразилии, где таким образом изучали английский язык.

"Нам интересно этим заниматься, некоторые из знаменитостей, которым мы пишем, - наши кумиры", - сказала одна из "детективов" Ана Чавес. Девушка сообщила, что для проверки они отбирают подтвержденные аккаунты или те, у которых больше 200 тысяч подписчиков.

"Я думала, что мы будем находить меньше ошибок, - призналась она. - Этот проект открыл мне глаза". Некоторые знаменитости, включая премьер-министра Педро Санчеса и певицу Росарио Флорес, отвечают на сообщения школьников и благодарят их за "грамматический патруль".