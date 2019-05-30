Гутерришу вручили премию Карла Великого

Его старания были вознаграждены. Генсеку ООН Антониу Гутерришу вручили Международную премию имени Карла Великого.

Этой награды генсек был удостоен за выдающиеся заслуги в борьбе за укрепление европейских ценностей. Торжественная церемония по традиции состоялась в Ахенской ратуши в Германии.

В своей речи Гутерриш призвал прилагать больше усилий в борьбе с глобальным потеплением и не допускать мировых конфликтов:

"Если мы хотим избежать новой холодной войны, если мы хотим избежать мировых конфронтаций, если мы хотим построить настоящий многосторонний мир, нам необходима объединенная и сильная Европа на основе верховенства закона".

Премия имени Карла Великого вручается с 1950 года. Ранее ее лауреатами становились Ангела Меркель, Уинстон Черчилль, Тони Блэр.

В прошлом году ее удостоился президент Франции Эммануэль Макрон.