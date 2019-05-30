"Ролан Гаррос": Джокович и Осака идут дальше

Очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису выдался удачным для первой ракетки мира Новака Джоковича. Он вышел в третий круг "Ролан Гаррос", одолев швейцарца Генри Лааксонена: 6:1, 6:4, 6:3.

Соперником серба на следующем этапе станет Сальваторе Карузо из Италии, который оказался сильнее француза Жиля Симона.

Победу празднует и Доминик Тим. Австриец обыграл в четырёх сетах Александра Бублика из Казахстана. Далее четвёртый номер посева сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.

Барьер второго круга преодолела Наоми Осака, посеянная под первым номером на турнире. Поединок с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко длился почти три часа. Итог - 4:6, 7:5, 6:3, победа японки.

Дальше проходит американка Серена Уильямс, которой понадобилось чуть больше часа, чтобы сломить сопротивление Куруми Нары из Японии: 6:3, 6:2.

Турнир с общим призовым фондом в почти 43 миллиона евро завершатся 9 июня.