В Японии очищают пляжи от пластика

В Японии в четверг стартовала недельная акция по очистке пляжей от пластикового мусора. Министерство окружающей среды совместно с японским фондом "Ниппон" впервые организуют подобную акцию. Йошиаки Харада, министр окружающей среды, принял участие в сборе пластиковых отходов в городе Фудзисава, недалеко от Токио. Политик выразил надежду, что японцы пересмотрят свое отношение к использованию пластика в их жизни. Ожидается, что в кампании примут участие около 800 000 японцев. Сбор мусора пройдет в 2000 различных местах Японии. Акция продлится до 8 июня, в этот день отмечается Всемирный день океанов, учрежденный Генеральной Ассамблеи ООН десять лет назад.