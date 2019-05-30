Майкл Бубе: "Надо стараться жить настоящим"

Его бархатный баритон принес Майклу Бубле 4 премии Грэмми. В мире продано 60 миллионов альбомов с его записями, он гастролирует по разным странам – король свинга, джаза и поп-музыки. Этот канадский певец как никто другой умеет установить контакт с аудиторией, что он в очередной раз продемонстрировал в Бирмингеме, в рамках своего долгожданного мирового турне.

– Я очень люблю всё это – люблю музыку, люблю контакт с публикой, люблю смех, – говорит Майкл Бубле. – Я был создан для этого. В этом моя радость. И, когда я на сцене, то, думаю, заметно, что именно в этом моё счастье. Полагаю, что совмещал в себе двух разных персонажей. В обычной жизни был другом, сыном, отцом, а, выходя на сцену, превращался в своего рода героя. Полагаю, это было моё альтер эго, на сцене я становился сильнее, круче и, может быть, делался чуть более отстранённым. Я многое в жизни перенёс, и думаю, что сейчас мне стало легче, поэтому человек на сцене всё больше и больше превращался в настоящего Майкла.

Исполнение Майклом Бубле самых известных американских песен начала XX века принесло ему настоящую славу. Любовь к этой музыке привил ему его любимый дедушка.

– Мне в самом деле удивительно, что других эти песни не захватили так же сильно, как меня, ведь они просто замечательные. Во многих из них говорится о любви, о страсти, о сексе, о разбитом сердце. Такие вещи всем понятны, поэтому даже сто лет спустя они остаются актуальными. А мне нравится, что можно взять такую песню и переосмыслить её.

Талант артиста многогранен, он и сам пишет песни, одна из которых – «До сих пор тебя не встретил» – стала хитом 2009 года.

– Оглядываясь назад, я испытываю всё большую гордость, потому что понимаю, что написал много действительно хороших песен. Когда я снова слышу их – «Дом», «До сих пор тебя не встретил», «Потерян» – у меня такое странное чувство, будто снова возвращаюсь в то время и в то место, где был тогда, в другую жизнь. Мне пришлось пережить очень трудные времена. Но я научился больше ценить то хорошее, что есть в жизни. И думаю, что следует стараться жить настоящим, сохраняя доброту и достоинство.