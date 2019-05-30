Новые залы в галерее Уффици

Четырнадцать новых залов открылись после реставрации в одном из самых старых музеев Европы —галерее Уффици во Флоренции. В них представлены работы венецианских и флорентийских художников 16 и 17 веков, включая шедевры Тициана и Тинторетто. Картины хранились в музейных запасниках и около трети из них не выставлялись уже несколько лет. На обновление знаменитой галереи потратили 700 миллионов евро.

Директор галереи Уффици Эйке Шмидт говорит: "Это самое масштабное обновление. Это 105 картин, 105 шедевров, многие из которых публика не видела много лет, а несколько работ не выставлялись еще ни разу. И все эти шедевры будут показаны с применением самых последних технологий, чтобы защитить их. Например, это картина Тициана "Венера Урбинская", которую вы видите возле меня".

Цвет стен в отремонтированных залах был подобран в соответствии с выставленными в них картинами: зеленый, присутствующий во многих работах художников венецианского Ренессанса, и темно-серый —для мастеров флорентийской школы живописи.