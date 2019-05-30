Трагедия в Будапеште: арест капитана

Венгерская полиция арестовала 64-летнего гражданина Украины, капитана судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае в Будапеште. Он подозревается в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам.

В результате столкновения погибли, по меньшей мере, семеро туристов из Южной Кореи. 21 человек числится в списке пропавших без вести.

В венгерском правительстве рассказали, что семерых пассажиров катера удалось спасти, они пострадали от переохлаждения и получили необходимую медицинскую помощь. В больнице остается один турист, сломавший ребро.

Трагедия произошла после столкновения прогулочного катера "Русалка" и круизного теплохода "Викинг сигюн", принадлежащего швейцарской компании "Викинг круизес". На борту "Сигюн" никто не пострадал.

Прогулочный катер ушел под воду за семь секунд. Работу спасателей затрудняют неблагоприятные погодные условия и сильное течение на месте столкновения. До сих пор не удалось поднять со дна реки затонувшее судно.

В полиции заявляют, что на погибших не было спасательных жилетов. А выжившие говорят, что спасательная операция начались слишком поздно и спрашивают, почему прогулка на катере состоялась несмотря на проливной дождь.