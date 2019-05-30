"Фестиваль чемпионов" на улицах Мадрида

Заветный кубок - здесь, игроки команд-соперниц - здесь и, конечно, болельщики - тоже в Мадриде. Всё готово для финального матча Лиги чемпионов, в котором за титул и трофей сразятся два английских клуба - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Впрочем, до субботнего поединка время ещё есть. Жители и гости испанской столицы не теряют его даром, тем более что для них в центре города устроили настоящий футбольный праздник - "Фестиваль чемпионов".

"Честно говоря, всё это похоже на сон. Я никогда не думал, что "Тоттенхэм" окажется в финале Лиги чемпионов. Прилететь сюда, находиться в этом фан-парке вместе с семьёй - я об этом даже и не мечтал!" - признаётся этот англичанин.

"Думаю, обе команды будут играть в атакующий футбол. Каждый будет пытаться забить. Так что в любом случае нас ждёт хороший матч", - уверен еще один приехавший фанат.

К субботе, как ожидается, в Мадрид прибудет около 80 тысяч болельщиков из Великобритании. И только у 32 тысяч из них есть билеты на игру. Охота за место на стадионе "Ванда Метрополитано", уже началась.

"Я только что разговаривал с одним парнем. Он сказал, что цена на билет - две три тысячи евро. Я видел сам, как люди покупают. А вчера на моих глазах арестовали парней с фальшивыми билетами", - рассказывает этот безбилетник.

Будет победитель, будет проигравший. Будут слёзы радости и разочарования. Ну а пока болельщики наслаждаются предваряющим субботний финал футбольным праздником.