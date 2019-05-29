По канату с Эйфелевой башни: ВИДЕО

На этой неделе несколько энтузиастов совершили прыжок в бездну с платформы, закреплённой на высоте 115 метров: от Эйфелевой башни до соседнего здания Высшей военной школы протянули стальной зиплайн длиной в 800 метров.

Участники мероприятия пролетели над крышами Парижа, разогнавшись до 90 км/ч. Сесиль Белланже, одна из организаторов зиплайна над Парижем, после 20-секундного полёта приземлилась по другую сторону парижского Марсового поля.

"Пейзаж захватывающий, полёт долгий и просто невероятный!" - восторгается 32-летняя девушка.

Начиная с 29 мая 260 счастливчиков, победивших в онлайн-лотерее, которую организовала компания Perrier, получат возможность прокатиться по парижскому зиплайну.