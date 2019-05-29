Задержаны контрабандисты, перевозившие мигрантов

В Турции задержаны лидеры организованной преступной группировки, которая перевезла несколько тысяч незаконных мигрантов в Европу из стран Ближнего Востока. Всего арестованы 20 человек .

Спецоперация прошла в четырех провинциях Турции. Расследование продолжалось в течении года. Турецкая полиция утверждает, что эта сеть — самая большая в Европе, возглавляли ее в основном выходцы из северного Ирака. Преступники сотрудничали с контрабандистами в Италии и Греции, а также с украинскими группировками.

Раскрытая сеть занималась перевозкой через Турцию граждан Афганистана, Ирака и Сирии. В рамках спецоперации задержаны также 569 нелегальных мигрантов, изъяты шесть транспортных средств и шесть лодок, наркотики и компьютеры.