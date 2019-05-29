"Прогрессивный альянс" требует высоких постов

В Брюсселе прошла встреча в верхах Евросоюза, посвященная обновлению руководства ветвей власти. Передаёт Андрей Бекетов:

В кулуарах саммита поговаривают об назначениях, ставших возможными после выборов, на которых понесли потери правоцентристы. От них отошли социалисты и примкнули к либералам и "зелёным". Чтобы парламент был работоспособным, этот прогрессивный альянс предлагает, чтобы Еврокомиссию возглавила входящая в него Маргрете Вестагер. На пост главного дипломата вместо Федерики Могерини прочат Франса Тиммерманса — он знает 7 языков в том числе русский. В Председатели европарламента рвётся Ги Верхофстадт.

Некоторые главы государств и правительств выдвигают своих соотечественников. К примеру, Ангела Меркель хочет, чтобы Еврокомиссию возглавил Манфред Вебер, а центробанк — немецкий же министр финансов. Президент Эммануэль Макрон продвигает на самый важный пост в Брюсселе француза Мишеля Барнье.

Все это сугубо предварительный кадровый расклад, хотя бы потому, что на высшем уровне власти должна быть представлена Восточная Европа. Кроме того, имеющая большинство Европейская народная партия хотела бы видеть на высших постах своих людей.