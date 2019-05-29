Renault-FCA ведут переговоры о слиянии

Автомобильный альянс Nissan - Renault - Mitsubishi обсуждает частичное слияние с Fiat Chrysler.

Эта тема была одной из ключевых на прошедшем в среду в Токио собрании руководства трехстороннего альянса.

В начале этой недели итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler обнародовал заявление, в котором предложил французской компании Renault создать совместный концерн на равных условиях.

Сделка, которая оценивается в приблизительно $37 млрд., позволит выпускать от 8 до 15 млн. автомобилей в год.