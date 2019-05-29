МИД РФ вступился за своего дипломата в Косове

Посольство России в Сербии требует расследования инцидента с российским дипломатом в Косове, а также наказания всех виновных. Сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощеков пострадал во время рейда спецназа частично признанного государства в населённой сербами северной части этой территории. Россиянин был задержан, но впоследствии освобожден.

У дипломата зафиксированы тяжелые травмы головы и лица, подтвержденные албанскими врачами. В настоящий момент он помещен в отделение интенсивной терапии и находится под круглосуточным наблюдением Златан Элек, главврач больницы Косовска-Митровицы

Президент Косова Хашим Тачи заявил, что дипломат был задержан за "попытку оказать сопротивление полиции". Ранее представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала задержание российского дипломата "вопиющим актом" и "еще одним проявлением провокационной линии косовоалбанской верхушки".

В ходе спецоперации на севере Косова были задержаны около 20 человек - в основном полицейские сербской национальности. В ответ президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию и спецназ МВД в полную боевую готовность.