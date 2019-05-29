Будет ли мир в Хевроне?

Хеврон - крупнейший город в южной части Западного берега реки Иордан и единственный, где израильские поселения находятся внутри самого города. Более 20 лет Хеврон разделен на две части. 80 % процентов территории города находятся под контролем Палестинской национальной администрации, 20 % контролирует израильская армия. 40 000 палестинцев живут рядом с 800 израильскими поселенцами. Тесная близость между двумя общинами создает ежедневные конфликты.

"Несмотря на решетку, в меня все равно попадают камни. Посмотрите сюда, здесь полно камней. Поселенцы становятся там и бросают камни в дом", - говорит местная жительница.

В 1994 Израиль ввел ограничение на передвижение палестинцев в городе. Причиной стал теракт, совершенный крайне правым поселенцем Барухом Гольдштейном. Израильтянин открыл стрельбу по молящимся в мечети палестинцам, в результате погибли 29 человек. Опасаясь повторных терактов, Израиль создал крупные пустые буферные зоны вокруг поселений.

Ахия Шац, представитель израильской неправительственной организации "Прерватьмолчание":

"Это похоже на пятую авеню Хеврона. И правда в том, что здесь все опустело. Почему? Из соображений безопасности. Мы это делаем, чтобы поселенцы могли продолжать здесь жить. Израильтяне проникают туда, где они не имеют права находиться. А затем приходят военные и охраняют их".

Ежедневные конфликты между израильскими поселенцами, солдатами и палестинскими гражданскими лицами заканчиваются столкновениями, которые могут перерасти от простых потасовок до убийств.

Тем не менее, некоторые палестинские активисты - против насилия.

Иззат Караки, палестинский активист:

"Большая часть палестинцев первой и второй интифады выбирают насилие, но мы пытаемся это изменить, мы хотели бы убедить как можно больше палестинцев использовать ненасильственные методы".

Израильтяне, проживающие недалеко от Хеврона, жалуются на систематические нападения палестинцев с использованием холодного оружия и камней.

За последние 10 лет на Западном берегу в полестино-израильском противостоянии погибли около 60 израильских гражданских лиц и 400 палестинцев.

Ноам Арнон, Еврейская община Хеврона:

"Мы осуждаем любое насилие. Мы против насилия. А если это произошло в 94-м - я не уверен, что это было именно так - но если это все же случилось, мы это осуждаем. Нельзя помещать евреев в это гетто, евреи подвергаются нападениям со стороны местных террористов, которые по ним стреляют".

А как же живут дети в наполненном насилием и ненавистью Хевроне? Смотрите в программе "Рука помощи" на Евроньюс.