Угроза эпидемии кори

Ведущие европейские эксперты по здравоохранению предупредили о сохраняющем риске массовой эпидемии кори. 44 тысячи её случаев зафиксировал за последние три года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний со штаб-квартирой в Стокгольме. Он заявил, что слишком мало детей подвергается вакцинации от этой вирусной инфекции.

Заболеваемость корью в Европе растёт быстрее, чем в других регионах планеты.

44 тысяч её случаев зафиксировал за последние три года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.