Искусство маленьких шагов

Кизомба - больше, чем музыка и больше, чем танец: это - философия жизни, позволяющая глубже понять Африку.

В 50-е годы прошлого века сленговое слово Kizombadas в Анголе означало просто большую вечеринку, на которой молодежь слушала музыку и танцевала. Официально термин "кизомба" применительно к музыкальному направлению ввел, как считается, композитор и исполнитель Эдуардо Паим. Музыкант, рожденный в Демократической Республике Конго, вспоминает: "Я вырос, слушая разную музыку - сембу, румбу, самую разные стили. И вот объединив элементы этих направлений, сплавив лучшее, мы вышли на новый музыкальный уровень, назвав его кизомба".

Наблюдатели отмечают, что кизомба - больше, чем просто парный танец, это - квинтэссенция мироощущения ангольцев, важный элемент их национального самосознания после 500 лет правления иностранцев.

Эдурадо Паим уточняет "Кизомба - это поэзия шагов, мы теперь используем это слово для обозначения рисунка, оставляемого на земле ногами".

Кизомба, которую иногда называют "африканским танго", - танец универсальный, его исполняют и в кругу семьи, и на конкурсах, национальных и международных. Участие в них - большая честь для каждого ангольского танцора.

Телеведущая Динамене Круш комментирует финалы национальных состязаний в прямом эфире: "Кизомба - это живительная влага. Вы не можете не танцевать! Попробуйте кизомбу и вы поймете, почему мы живем этой музыкой. Мы общаемся через прикосновение. Для многих здесь видна сексуальная подоплека... На самом деле это не так. Кизмоба обнажает душу человека, именно она и движется в танце. Это наша культура, этот танец - мы сами!"

К лучшим тренерам по кизомбе в Луанду едут со всего мира. По мнению Эдуарду Паима, людей притягивает радость и возможность по-иному чувствовать мир: "Успех кизомбы - в красоте, которую предлагает танец. Радость рождается на свет вместе с человеком, мы восхваляем радость через кизомбу. Кизомба - революционный танец, так как предлагает иной способ существования".