Западные Балканы у светофора

_Программа "Вкратце из Брюсселя": _

Еврокомиссия высказалась за начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании.

Уже во второй раз Брюссель отмечает, что Скопье и Тирана сделали достаточно для соответствия своих стран критериям членства в Евросоюзе. Бывшей югославской Республике Македония пришлось изменить своё название после долгого спора с Грецией, тогда как Албания, уже член НАТО, продемонстрировала усиление борьбы с коррупцией, хотя этому не поверили многие простые албанцы.

В свете усилия напряженности между Косовым и Сербией Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности назвала евроинтеграцию рычагом, с помощью которого можно сохранить стабильность в регионе и за его пределами.

«Западные Балканы находятся на распутье, - сказала Федерика Могерини. - Перспектива включения региона в Евросоюз — это наш рычаг. Если мы используем его разумным образом, то будем поощрять эти страны на сотрудничество с нами и на консолидацию собственных усилий, чтобы сделать изменения в них необратимыми. Но если мы упустим эту возможность, то я вижу риск возвращения темных сил прошлого в виде конфронтации и даже конфликта».

Однако не все в ЕС поддерживают курс на сближение с Западными Балканами. Президент Франции при одобрении Нидерландов, сказал в прошлом году, что Евросоюз вначале должен реформироваться сам прежде, чем расширяться дальше.

Американский специалист по европейском дипломатии объясняет это тем, что Париж и Амстердам просто опасаются роста антииммигрантских настроений. Он не думает, что народы Балкан хлынут в Европу:

«Большое балканское населения не представляет угрозы европейской экономике или стабильности, - сказал Эдвард Джозеф. - Наоборот, опасно будет оставить этот регион без стабильного будущего. А то, что Франция и Нидерланды неохотно идут на сближение с ним, сильно связано с внутренней политикой».

Зато всё больший интерес проявляет к Балканам Москва. Американский профессор, долго работавший и живший в регионе, предупреждает о всевозможном российском вмешательстве в дела этих стран:

«Мы знаем, что Россия весьма активна в боснийской Республике Сербской и в Сербии, - продолжал Эдвард Джозеф. - Она пытается представить себя в качестве альтернативы, пытается, прежде всего, сорвать политику Запада по евроатлантической интеграции Балкан. Крайне важно противостоять этому, настаивая на том, что если эти страны будут проводить необходимые реформы, а они должны провести такие реформы, то у них есть путь в европейское будущее».

Теперь участники саммита ЕС в июле должны дать процессу переговоров с Албанией и Северной Македонией зелёный или красный свет. Возможно, он останется жёлтым, поскольку в Брюсселе поговаривают о дальнейшей отсрочке продвижения ЕС на юго-восток.

Климатические амбиции Нидерландов

Голландцы недостаточно сокращают объём вредного выхлопа. К такому выводу пришёл суд, после чего правительство Нидерландов поставило задачу сократить выбросы в атмосферу углекислого газа на 49% к 2030 году, на 95% к 2040 и достичь нулевой суммы к 2050.

Наконец, Сенат только что одобрил проект закона о значительном усилении мер в отношении климатических изменений, которые угрожают вызывать в этой стране всё больше наводнений.

Риск эпидемии кори

Ведущие европейские эксперты по здравоохранению предупредили о сохраняющем риске массовой эпидемии кори. 44 тысячи её случаев зафиксировал за последние три года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний со штаб-квартирой в Стокгольме. Он заявил, что слишком мало детей подвергается вакцинации от этой вирусной инфекции.

Заболеваемость корью в Европе растёт быстрее, чем в других регионах планеты.