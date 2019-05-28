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Президент Украины посетил Донбасс

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 Елена Караева 
Президент Украины посетил Донбасс
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Президент Украины посетил передовые позиции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Пресс-служба главы государства сообщила, что Владимир Зеленский интересовался у военнослужащих их бытовыми условиями, качеством питания, обеспечением техникой, жильем. Кроме того, украинский президент заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей.

В понедельник МИД Украины направил в МИД России ноту с вопросом, когда и где будут возвращены 24 украинских моряка и корабли, захваченные в районе Керченского пролива чуть больше полугода назад.

В тот же день Московский городской суд оставил под стражей до конца июля всех моряков, отклонив апелляции на продление ареста. Кремль заявил, что судьбу моряков должны решить следствие и суд.

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