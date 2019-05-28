"Галантная вечеринка" в Версале

Каждый день Версальский дворец посещают 15 тысяч туристов, но только одну ночь в году несколько сотен избранных - участники костюмированного бала - погружаются в атмосферу XVIII века.

Последний раз так называемый "праздник любви" проводился в резиденции французских королей в 1789 году: до того, как Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. В этом году привилегии удостоились 630 гостей, темой "галантной вечеринки" стала Мария Антуанетта - супруга Людовика XVI, закончившая свои дни на гильотине.

"С тех пор, как мы организуем подобные праздники, все больше людей - без преувеличения со всего света (из стран Азии, России, Европы, США и даже Австралии) - приезжают сюда, чтобы показать свои костюмы и посмотреть на других. Они проводят в Версале ночь их мечты, ведь таких прекрасных дворцов поискать! Тем более, что мы открываем для гостей все залы, вплоть до знаменитой зеркальной галереи", VIP- говорит арт-директор Версальского дворца Лоран Брюннер.

Чтобы войти в число избранных, гости заплатили от 150 до 510 евр: билеты VIP включают уроки танца в стиле барокко, частный концерт и неограниченный доступ в покои дворца, обычно закрытые для публики (в том числе апартаменты мадам Помпадур, личные покои Людовика XIV и Марии-Антуанетты).

"Я приехала сюда, потому что обожаю XVIII век и все, что с ним связано. Мы собрались на праздник в этом идиллическом месте, чтобы прожить уникальную, волшебную ночь", - говорит Ана Каролина де Силва из испанской Сарагосы.

Завершилась "галантная вечеринка" фейерверком над дворцовыми садами, где 100 лет назад был подписан исторический Версальский договор, положивший конец Первой мировой войне.