Миссия вождя каяпо

Вождь индейского племени каяпо Раони Метуктире в рамках европейской поездки посетил Лион. Во время турне по странам Старого Света Метуктире хочет собрать средства на защиту тропических лесов.

Родриго Барбоза, Euronews: "Вождь каяпо призывает европейцев принять срочные меры, направленные на защиту окружающей среды. Метуктире также обращается с просьбой поддержать индейские племена, и критикует политику президента Бразилии Жаира Болсонару".

Цель вождя - выручить миллион евро на борьбу с вырубкой лесов в Бразилии. В Лионе Метуктире посетил Парк "Тет д’О́р" .

"Президент Болсонару делает много, очень много ошибок. Я хочу вернуться в Бразилию и поговорить с ним, чтобы больше он не совершал всяких глупостей". - сказал Метуктире.

Жерар, Колон мэр Лиона: "Избежать опустошения Амазонии возможно лишь в том случае, если принимать ежедневные усилия. Наш город ведет борьбу направленную против глобального потепления и делает все, чтобы спасти планету".

В Бразилии проживают 850 тысяч представителей племенных народностей. В апреле в столице Бразилии тысячи индейцев из 300 племен в течении трех дней проводили акцию протеста против политики властей, которая разрушает природу.