Maxi Race-2019: взгляд изнутри

Корреспондент Euronews Родриго Барбоза в этом году принял участие в Maxi Race XXL - двухдневных соревнованиях по трейлраннингу по окружающим озеро Анси горным массивам и показал нам изнутри, как она проходит.

80-километровый забег считается одной из самых красивых и популярных гонок Франции. В таком формате соревнования проводятся с 2011 года. Есть дистанции на любой вкус: Ultra-Race – 110 километров, Marathon-Race – 42 километра, Femina Race и Short-Race – по 15 километров, можно также выбрать командный забег из 2 и 4 участников.

Великолепные пейзажи и умеренные высоты привлекают в департаменты Савойя и Верхняя Савойя сотни участников из разных стран. В этом году к финишу пришли 1290 человек. Победителем среди мужчин стал француз Мишель Ланн, его результат 8 часов 40 минут 37 секунд.