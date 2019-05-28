Обострение ситуации на севере Косова

Ситуация в Косове обострилась после того как спецназ этого частично признанного государства совершил рейд в населённой сербами северной части этой территории.

Сообщается, что спецназовцы задержали здесь 23 человека. Среди них – гражданин России, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощёков. По информации миссии, в настоящее время он находится в больнице с телесными повреждениями. По информации сербских СМИ, он был «избит [сотрудниками] косовского спецназа полиции» после того, как они услышали, что он «разговаривает с сербами на сербском языке».

Посольство России в Сербии решительно осудило действия косовских силовиков на севере Косова и потребовало немедленного освобождения российского гражданина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала ЕС и США «образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями».

Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам парламента заявил, что сербская армия защитит косовских сербов, если дойдёт до какой-то серьезной угрозы их безопасности и жизни. Он также пообещал не допустить объединения Косова с Албанией, с идеей которого накануне выступил косовский лидер Хашим Тачи.