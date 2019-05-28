Лидеры ЕС готовят кадровые назначения

Главы государств и правительств Евросоюза съехались в Брюссель, чтобы обсудить результаты выборов в Европарламент и определить, кто возглавит Еврокомиссию.

Это может быть датчанка Маргрете Вестагер, чья либеральная партия набрала много голосов, или нынешний первый заместитель Жан-Клода Юнкера голландец Франс Тиммерманс.

Президент Франции предпочёл бы видеть на этом посту француза, например, главного переговорщика по «брекситу» Мишеля Барнье. Тот к тому же состоит в Европейской народной партии, получившей большинство мест.

На саммите будут отобраны претенденты и на другие высокие посты в ЕС.

«Европейские амбиции — вот что мы должны развивать и гордо нести в течение следующих пяти лет, и мы должны сделать персональные назначения на основе этих амбиций, - сказал Эммануэль Макрон. - Нам нужны женщины и мужчины, которые олицетворяют это обновление, имеют опыт и авторитет. Это позволить им выполнять свои миссии и воплощать в жизнь эти амбиции, которые они полностью разделяют".

На вопрос о Вестагер Макрон ответил:

"Она часть группы, вместе с Барнье и Тиммермансом, обладающей такими компетентностями".

Канцлер Германии считает, что главой Еврокомиссии без промедлений должен стать кандидат от народников, тоже немец, Манфред Вебер.

«Сегодня вечером я призываю всех продемонстрировать нашу способность действовать, потому что мы должны представить предложение, по возможности, до первой сессии нового парламента, - сказала Ангела Меркель. - И всё же ещё много времени для обсуждения».

Встретившиеся накануне лидеры парламентских фракций выразили пожелание, чтобы глава Еврокомиссии был отобран из их ведущих кандидатов - по-немецки, spitzenkandidaten.

«Большинство политических групп выступает за позицию spitzenkandidaten, - сказал председатель Европарламента итальянец Антонио Таяни. - Это традиционная позиция Европейского парламента, и это отправная точка для переговоров».

Тем самым разворачивается борьба за между ветвями власти за ключевые кадровые назначения.