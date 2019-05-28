Альберт II Бельгийский сдал анализ ДНК

Альберт II, король бельгийцев, отрёкшийся от престо в 2013 г. в пользу своего сына Филиппа, прошёл тест ДНК для установления во исполнение решения суда от 16 мая. Тест призван определить, является ли он отцом Дельфины Боэль, которая уже более 10 лет пытается добиться признания родства с королём.

Дельфина родилась в 1968 г. в семье баронессы Сибиллы де Селис Лонгшан и миллионера Жака Боэля. Последний уже доказал, что Дельфина не его дочь и лишил его наследства.

Данные о результатах теста ДНК останутся тайной как для самого Альберта II, так и для всех участников судебного дела до вынесения иска по апелляции адвокатов короля, оспоривших правомочность судебного решения, которое обязало Альберта II пройти этот тест.