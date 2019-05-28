За видео платят золотом: за ролик, вызвавший развал австрийского правительства, отдали сотни тысяч евро в золотых монетах.

Об этом пишет «Кронен цайтунг» — крупнейшая газета Австрии, обладающая сильным влиянием на общественное мнение. Именно её покупку в интересах распавшегося теперь правительства и обсуждали на скандальном видео.

По данным издания, ролик опубликован благодаря некоей ассоциации из Германии со счетами в оффшорах. Она заплатила авторам золотом. Теперь другие организации стремятся уничтожить видео — и создатели опасаются за свою жизнь.

Кристоф Будин, журналист Kronen Zeitung:

«Немецкая ассоциация перечислила им 600 тысяч евро в крюгеррэндах — это южноафриканская инвестиционная монета из золота. Они поделили сумму на четверых — по 150 тысяч каждому. Из-за огромного внимания СМИ теперь этими господами интересуются самые разные круги и ассоциации. За все семь часов пять минут видео предлагают 2-3 миллиона евро. Авторы сейчас скрываются — кто на Балканах, кто в австрийской глубинке. Они чувствуют, что для них эта ситуация определённо опасна».

Золотой крюгеррэнд в одну унцию: 31,1 г золота 6in.it

Между тем в Австрии и Германии разбираются, законно ли получен и обнародован ролик. В Вене прокуратура начала расследование. А в Германии выясняют, не нарушен ли закон о защите данных: именно немецкая «Зюддойче цайтунг» первой опубликовала видео. Впрочем, по словам юристов, газете ничего не грозит, если будет признано, что публикация соответствует «оправданному общественному интересу».