Новые банкноты евро

С 28 мая в обращение в странах еврозоны поступят новые банкноты номиналом 100 и 200 евро. Они отличаются по размеру от старых такого же номинала. Изменилась, в частности, их ширина - у обеих банкнот она будет такой же, как у банкноты в 50 евро. Таким образом банкоматы смогут быстрее их обрабатывать и они будут легче помещаться в кошельках граждан, отмечается в официальном сообщении Европейского центробанка.

Длина банкнот осталась прежней. Не изменился и цвет: купюра номиналом в 100 евро осталась зеленоватой, в 200 евро - желтовато-коричневой. Однако новые деньги снабжены дополнительными защитными элементами. Помимо видимых глазу защитных знаков, новые банкноты содержат и специальные, которые может считывать только машина. Справа размещены большой символ евро, архитектурный мотив; голографическое изображение героини древнегреческих мифов Европы - дочери финикийского царя Агенора.