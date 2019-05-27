Европейские рынки успокоились после выборов

На европейских фондовых биржах после прошедших выборов в Европарламент преобладает умеренно позитивный настрой. Результаты голосования не принесли неприятных сюрпризов. Вопреки некоторым прогнозам, в целом по политическому спектру в Старом Свете победили проевропейские силы. В Еврокомиссии считают успех очевидным. А вот мнение эксперта.

Роберт Халвер, эксперт Baader Bank: "Финансовые рынки на данный момент успокоились. Популисты, ультраправые не так сильны. Это означает, что в Европарламенте старая Европа крепка, у проевропейских фракций более прочные позиции, чем раньше. И это позитивно отражается на рынках. Однако ясно, и я уже говорил об этом, что теперь политики должны взять судьбу Европы в свои руки и продемонстрировать Китаю и США, что Европа может конкурировать с ними на мировом рынке".

В понедельник выросли фондовые индексы Франции и Германии: инвесторы отыгрывали заявления о возможном слиянии крупных автопроизводителей Renault и Fiat Chrysler. В то же время инвесторы продолжают оценивать результаты выборов в Европарламент, по итогам которых проевропейские партии, как ожидается, удержат две трети мест.