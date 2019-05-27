Fiat Chrysler сделал Renault предложение о слиянии

Fiat Chrysler предложил французскому автоконцерну Renault создать совместную компанию на паритетной основе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении итало-американского концерна. Компания уточнила, что предложила Renault полное слияние на равных, т. е. каждый участник сделки получит 50% долю в новом бизнесе.

"Fiat Chrysler представляет предложение о проведении слияния с группой Renault для создания новой глобальной автомобильной группы. Создание альянса позволит ежегодно продавать почти 9 млн автомобилей, что поставит его на третье место в мире по этому показателю после немецкого Volkswagen и японской Toyota. Объединенная компания будет иметь более широкое и сбалансированное глобальное присутствие на автомобильных рынках в ключевых регионах, что позволит сэкономить более 5 млрд. долларов", - говорится в заявлении.

Капитализация Fiat Chrysler составляет 20 млрд. долларов, Renault - около 17 млрд. Сейчас ведутся переговоры об их широком партнерстве. Готовность двух компаний к решительным шагам связана с ужесточением норм выбросов и с вызовами, стоящими сегодня перед мировой автомобильной промышленностью, которая переходит к принципиально новым технологиям.