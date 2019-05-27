Румыны поддержали оппозиционные партии

Правящая в Румынии Социал-демократическая партия потерпела поражение на выборах а европейский парламент и на референдуме о судебной реформе. Партия Ливиу Драгни заняла второе место, получив 23,4 % голосов избирателей.

Больше всего голосов – почти 27 % – получила Национальная либеральная партия (НЛП). Три оппозиционные силы (НЛП, альянс "Союза за спасение Румынии" и "Партии свободы, единства и солидарности", партия "За Румынию") набрали в общей сложности 54,8 % голосов. Итоги референдума пока не подведены, но ожидается, что большинство избирателей отвергнет предложенную правительством реформу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, сторонник национальных либералов, заявил, что по итогам воскресного голосования социал-демократический кабинет должен уйти в отставку. Противники социал-демократов обвиняют их в желании ослабить борьбу с коррупцией. Но по словам премьер-министра Виорики Дэнчилэ, для отставки правительства нет причин, так как выборы проходили в европейский парламент, а не в румынский.

У зданий румынских дипломатических миссий в Западной Европе выстроились длинные очереди и тысячи человек не успели принять участие в голосовании до закрытия избирательных участков. В ряде случаев разочарованные избиратели бурно выражали протест против неэффективности консульских работников.

Общая явка на эти европейские выборы оказалась рекордной: в них приняли участие 49 % румынских избирателей.