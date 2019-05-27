Фавориты президентской гонки

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Завершились выборы в Европарламент, и процесс обновления руководящих органов ЕС переходит в президентскую гонку. Именно Президентом называют и просят писать с заглавной буквы главного Еврокомиссара, обычно это выдвиженец ведущей политической силы.

На выборах в Европарламент около 40 мест потеряла Европейская народная партия. Тем не менее её лидер Манфред Вебер остаётся одним из главных претендентов на пост президента Еврокомиссии. Этот 46-летний немец указывает на то, что возглавляемые им правоцентристы остаются самой большой фракцией, а поэтому сам он вправе занять самую крупную должность в Европе.

"Такой результат делает легитимным нашу заявку на лидерство, - сказал Вебер. - И моя партия её сделает".

Но сменить Жан-Клода Юнкера ему будет непросто. У Вебера натянутые отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чья партия, входящая в Народную, наоборот, укрепила свои позиции.

«Теперь у "Фидес" ещё больше поддержки внутри страны. За нас проголосовало 52% венгеров, - сказал министр иностранных дел Петер Сиярто. - Поэтому Манфред Вебер больше не может обращаться с нашим народом как с людьми второго сорта, что неприемлемо. Венгеры стоят не меньше, чем граждане любых других государств Европы. Исходя из этого, мы не можем его поддержать ».

В конце концов президента Еврокомиссии назначат главы государств и правительств ЕС. Среди них есть либералы — такие, как президент Франции. В Европарламенте стало больше его соратников. Эммануэль Макрон ведёт за собой группу либеральных лидеров Бенилюкса.

«Я ценю господина Вебера. Я встречал его в Люксембурге и Страсбурге, - сказал премьер-министр Великого герцогства Ксавье Беттель. - Он очень милый человек, и я уверен, что он будет хорошо работать. Но важно не только то, кто будет работать, но и что это будет за работа".

Либерал-демократы, скорее всего, выдвинут своим кандидатом еврокомиссара ЕС по конкуренции датчанку Маргрете Вестагер.

Остается в президентской гонке кандидат от фракции социалистов голландец Франс Тиммерманс. Но больше шансов на победу стало у француза Мишеле Барнье. Этот представитель Брюсселя на переговорах с Лондоном о "брексите" пользуется поддержкой и Парижа, и Берлина.

Эксперт Германского фонда Маршалла считает, что назначена будет компромиссная фигура:

«Европейская политика нацелена на результаты - кто победил на выборах, каков размер партий, - сказала Роза Бальфур. - Здесь будет учтёны гендерный фактор, баланс между севером, югом, востоком и западом, компетенция. Обычно президентами Еврокомиссии становились бывшие премьер-министры».

Участники начинающегося во вторник саммита ЕС не считают обязательными назначать президентом Еврокомиссии лидера доминирующей политической группы. Они могут принять неожиданное кадровое решение, поскольку коалиция центристов потеряла большинство в Европарламента, и его состав стал пестрее.